Сергунина: В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge

В этом году в нем примут участие более 30 команд

В столице пройдет соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge - одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Мы видим возрастающий интерес к конкурсу: если в 2020 году в московском чемпионате First Lego League участвовало четыре команды, в этом - уже более 30 в разных возрастных категориях. В феврале будущего года станут известны победители столичного этапа, а в апреле в Москве пройдет национальный чемпионат. Его победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы", - сказала Сергунина.

18 сентября для зарегистрированных команд пройдет установочная встреча, где огласят регламент сезона, подробно расскажут о правилах и продемонстрируют игровое поле.

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