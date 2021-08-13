В Уфе мужчина напал на полицейских

Сотруднику патрульно-постовой службы пришлось применить табельное оружие
В Уфе произошло нападение на сотрудников полиции. Мужчина, вооруженный ножом, атаковал сотрудников патрульно-постовой службы на улице Менделеева.
Чтобы обезвредить преступника, полицейскому пришлось применить табельное оружие. Нападавший получил ранение в живот, но остался жив.
"Был неадекватный мужчина с ножом, сотрудник патрульно-постовой службы применил табельное оружие. Ранил его, обезвредил", - сказал источник "Интерфакса" в правоохранительных органах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram