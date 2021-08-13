В Уфе мужчина напал на полицейских

Сотруднику патрульно-постовой службы пришлось применить табельное оружие

В Уфе произошло нападение на сотрудников полиции. Мужчина, вооруженный ножом, атаковал сотрудников патрульно-постовой службы на улице Менделеева.

Чтобы обезвредить преступника, полицейскому пришлось применить табельное оружие. Нападавший получил ранение в живот, но остался жив.

"Был неадекватный мужчина с ножом, сотрудник патрульно-постовой службы применил табельное оружие. Ранил его, обезвредил", - сказал источник "Интерфакса" в правоохранительных органах.

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