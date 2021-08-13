Облачность и небольшой дождь: какая погода ждет москвичей в пятницу

Температура воздуха обещает быть комфортной

В пятницу в Москве ожидается облачность с прояснениями, во второй половине дня местами может пойти небольшой дождь, рассказал в беседе с РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Максимальная температура в городе составит плюс 20-22 градуса, по области плюс 18-23", - добавил метеоролог.

Он также уточнил, что ветер будет западный с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление - немного выше нормы (до 750 миллиметров ртутного столба).

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