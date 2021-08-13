ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Облачность и небольшой дождь: какая погода ждет москвичей в пятницу

09:43
  • пятница
  • 13 августа 2021

Температура воздуха обещает быть комфортной

В пятницу в Москве ожидается облачность с прояснениями, во второй половине дня местами может пойти небольшой дождь, рассказал в беседе с РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Хорошая погода ждет москвичей в выходные дни

"Максимальная температура в городе составит плюс 20-22 градуса, по области плюс 18-23", - добавил метеоролог.

Он также уточнил, что ветер будет западный с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление - немного выше нормы (до 750 миллиметров ртутного столба).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь в Москве
Дождь в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.