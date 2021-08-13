На Камчатке нашли обломки вертолета Ми-8

Они находятся на дне Курильского озера на глубине более 110 метров

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что специалисты обнаружили обломки вертолета Ми-8, который разбился накануне утром.

"Вертолет обнаружен, он находится на дне [Курильского озера] на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый", - сказал Солодов в эфире "России-24".

12 августа перевозивший туристов из Москвы и Петербурга вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Погибли восемь человек, в том числе командир экипажа и ребенок.

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