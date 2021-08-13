Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло

Скончалась женщина 1966 года рождения

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что число погибших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до двух - скончалась женщина 1966 года рождения.

"Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду", - написал губернатор в Telegram.

Ранее сообщалось об одной погибшей. Пострадали 17 человек.

Инцидент произошел вечером в четверг. В автобусе в момент взрыва находились 35 человек. В качестве предварительной версии ЧП в полиции рассматривают неполадки газового оборудования.

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