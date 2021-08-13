В США зафиксировали рост ненависти к азиатам

Виной тому Дональд Трамп

В США участились случаи ненависти к лицам азиатского и тихоокеанского происхождения.

Всплеск произошел за последние 15 месяцев пандемии на фоне слов бывшего президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус имеет "китайское происхождение", передает РИА Новости.

Так, с 19 марта 2020 года правоохранительные органы зарегистрировали 9081 случай проявления ненависти к азиатам: 63,7% - угрозы, 13,7% - физическое насилие.

Нынешний президент США Джо Байден пытается сгладить расистские настроения в обществе. После стрельбы в Атланте он призвал к единению и осудил нападки на азиатов.

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