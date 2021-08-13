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Собянин отменил требование об удаленной работе 30% сотрудников

10:10
  • пятница
  • 13 августа 2021

Рекомендация об удаленке при этом сохраняется

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу у себя в личном блоге об отмене ряда коронавирусных ограничений в столице.
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"Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", - сказано в сообщении.

Градоначальник при этом подчеркнул, что работодателям рекомендовано сохранять удаленку, если это не вредит деятельности организации. При этом отменяются требования о регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

Также мэр сообщил, что сняты ограничения на посещение зоопарков - это касается в том числе крытых павильонов. 

Как отметил Собянин, ситуация с COVID-19 в городе постепенно улучшается - по сравнению с пиковым значениями второй половины июня число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза.

"Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек", - добавил мэр.

Уточняется при этом, что многие профилактические меры в Москве пока остаются в силе. Это касается масочного режима, социальной дистанции, запрета на массовые мероприятия.

"Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино", - напомнил Собянин.

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