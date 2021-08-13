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В Москве открыли доступ к крытым павильонам зоопарков

10:22
  • пятница
  • 13 августа 2021

Ограничения в театрах и на концертах сохраняются

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все ограничения на посещение зоопарков.

К посещению разрешены теперь в том числе и крытые павильоны, говорится в сообщении на сайте мэра.

Тем не менее, ограничения на посещения театров, концертов, кино и других массовых мероприятий сохраняется.

"Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад", - сообщил Собянин.

Ранее Собянин отменил требование об удаленной работе 30% сотрудников. Однако работодателям рекомендовано сохранять удаленку, если это не вредит деятельности организации.

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