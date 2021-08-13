Осколки разлетелись на сотни метров: очевидцы о взрыве автобуса в Воронеже

Погибли два человека

Число погибших в результате взрыва, который накануне прогремел в маршрутном автобусе Воронежа, возросло до двух. Сегодня в больнице скончалась ещё одна пострадавшая. На лечении в медучреждениях остаются 14 человек. Трое - в реанимации. Врачи борются за их жизни. Возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет все возможные версии произошедшего. Взрывотехники ФСБ и криминалисты уже изучают материалы, взятые с места ЧП.

Одна из центральных улиц Воронежа. Время - после 9 часов вечера. Люди спешат домой, занимая места в общественном транспорте. Автобус не успевает тронуться, как раздаётся взрыв. Ударная волна разрывает стенки и крышу автобуса. В ту же минуту уцелевшие пассажиры выбегают на улицу, спешат в укрытие. Когда становится ясно, что второго взрыва не последует, очевидцы бросаются на помощь. Среди тех, кто помогал людям выбираться из искореженного автобуса, был водитель.

"Мы стояли на остановке, люди садились в автобус. Заходили, вот, загорелся красный, они заходили с пешеходного перехода. Уезжать, а такой хлопок. Стёкла, дым. Я ничего не понял даже, что произошло", - рассказывает водитель автобуса Алексей.

Взрыв оказался такой силы, что осколки разлетелись на сотни метров. Часть из них буквально изрешетила один из проезжающих автомобилей.

"Смотрю в зеркало. У меня порванная будка насквозь. А потом приглядываюсь: у водителя пятнашки пробито стекло полностью. Начинают собираться люди, приезжает полиция, ДПСники, скорая, пожарный прям максимально быстро", - рассказывает очевидец Владимир.

По словам очевидцев, ударная волна отбрасывала чугунные люки и шатала машины. В момент взрыва в салоне автобуса находилось 30-40 человек. Многие смогли выбраться самостоятельно: отделались шоком и лёгкими травмами. А вот 19 пассажирам потребовалась серьёзная медицинская помощь. Раненых оперативно доставили в ближайшие больницы.

Одной из первых версий случившегося назвали взрыв газа. Однако по паспорту автобус был дизельным. Техническое обслуживание прошёл совсем недавно - 6 августа - и был исправен. Точную картину должны установить специалисты-взрывотехники ФСБ. Для расследования в Воронеж по поручению главы СКР направлены столичные эксперты.

Возбуждено уголовное дело. Тем временем местные власти распорядились провести тщательные проверки всего городского автобусного парка.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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