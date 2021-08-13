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В Якутии пятницу объявили нерабочим днем из-за пожаров

12:05
  • пятница
  • 13 августа 2021

Ситуация с пожарами остается сложной

Площадь природных пожаров в России за сутки уменьшилась на 90 тысяч гектаров. Об этом сообщили в "Авиалесоохране".

Сложной остается ситуация в Якутии. Из-за жары там появляются новые очаги возгорания. Сейчас зафиксировано свыше 170. Огонь всё ближе к населенным пунктам. В центральной части региона сгорели линии электропередачи. Пять районов на время остались без света. А из-за задымленности сразу в одиннадцати муниципалитетах, в том числе в Якутске, 13 августа объявлено выходным днем.

В Мордовии горит государственный заповедник. Из-за сильного ветра всего за сутки площадь пожара увеличилась в 18 раз. Огонь движется в сторону Нижегородской области. Под угрозой - село Аламасово. Местных жителей готовят к возможной эвакуации.

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