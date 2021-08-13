Китай выступил против политизации расследования происхождения ковида

Версию лабораторного происхождения вновь рассматривают как одну из основных

Версию лабораторного происхождения COVID-19 вновь рассматривают как одну из основных. Всемирная организация здравоохранения объявила о новом этапе расследования возникновения коронавируса. В Китае уже успели заявить: инициатива ВОЗ носит политизированный характер и направлена не на выяснение истины. Кому это может быть выгодно?

Кадры из китайского Янчжоу. Несколько дней назад здесь зафиксировали новую вспышку COVID-19. Счет пациентов пока идет на десятки, но чтобы не допустить распространения инфекции, на карантин отправляют сразу весь район, в котором есть хоть один заболевший.

"В Янчжоу было зарегистрировано 37 новых подтвержденных случаев распространения COVID-19, из которых 15 - легкой степени, 22 - средней степени тяжести", - заявил Ван Цзиньсун, заместитель директора муниципальной комиссии здравоохранения Янчжоу.

Все новые данные местные власти стараются публиковать оперативно и в открытом режиме. Китаю скрывать нечего, говорят в Пекине, явно подразумевая новое расследование Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ вновь занялась изучением происхождения COVID-19. Собрала еще одну группу экспертов, которые снова проанализируют все данные. Сделано это, отмечают в организации, чтобы предотвратить возможность новых эпидемий - на благо науки, а не в политических целях.

"Поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанием пальцем или политическим подсчетом очков. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, это послужит примером для установления истоков будущих распространений от животного к человеку", - говорится в заявлении ВОЗ.

Первый этап расследования завершился в марте. Тогда эксперты отчитались, что не смогли точно установить источник появления ковида. Но версию его лабораторного происхождения называли наименее вероятной. Скорее всего, отмечалось в докладе, вирус передался человеку от животного. Предположительно, от летучих мышей. Однако нулевой пациент так и не найден. Поэтому ВОЗ настойчиво просит Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания. Однако на этот раз Пекин отказывается от сотрудничества.

"Мы выступаем против политизации расследования. Выводы и рекомендации совместного отчета ВОЗ и Китая были признаны международным сообществом и научным сообществом. Дальнейшая работа может проводиться только на основе этого отчета", - заявил Ма Чжаосюй, заместитель министра иностранных дел КНР.

При этом ВОЗ намерена проверить не только Китай, но и другие международные лаборатории. Например, в США, Бразилии, Испании и Италии. Ряд экспертов указывает, что коронавирус, возможно, циркулировал там с еще осенью 2019 года. То есть раньше, чем в Ухане. А значит о реальном происхождении пока, возможно, вообще ничего неизвестно.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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