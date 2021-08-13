В Петербурге закрывают ковид-госпиталь в "Ленэкспо"

К плановой работе возвращаются клиники

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 22 тысячи 277 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 19 тысяч 368 человек.

Темпы распространения инфекции снижаются по всей стране. В Санкт-Петербурге к плановой работе возвращаются клиники, ранее принимавшие только пациентов с коронавирусом. В пятницу закрывается временный госпиталь на базе "Ленэкспо".

По-прежнему самый эффективный способ защитить себя от инфекции - это вакцинация. В Хакасии прививки местным жителям делают военные врачи. Мобильный медпункт развернули на центральной площади Абакана.

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