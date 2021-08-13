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КНР проводит масштабные совместные учения с Россией

11:49
  • пятница
  • 13 августа 2021

В маневрах принимают участие более 10 тысяч военнослужащих

Более 10 тысяч военнослужащих, несколько сотен единиц техники, включая авиацию, танки и артиллерию. На территории Китая впервые проходят масштабные совместные учения России и КНР "Взаимодействие-2021".

Программа манёвров - насыщенная. Военные отрабатывают десятки задач - проводят наземно-воздушную разведку, выполняют десантирование на укреплённые районы, захватывают опорные пункты условного противника.

За активной фазой учений сегодня наблюдали министры обороны двух стран - Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ и дали высокую оценку. Шойгу подчеркнул слаженность действий и профессионализм военнослужащих. А глава Минобороны Китая отметил, что Москва и Пекин полны решимости и способны поддержать мир и стабильность в регионе.

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