В МИД России прокомментировали обострение ситуации в Афганистане

Кабул должен начать содержательные переговоры с талибами, а не тянуть время, полагают на Смоленской площади

В Афганистане боевики запрещённой в России террористической организации "Талибан" сегодня захватили Лашкаргах - столицу провинции Гильменд. За день до этого они взяли крупнейшие города Кандагар и Герат.

Сейчас под контролем исламистов - более двух третей территории страны и большая часть границы с Таджикистаном и Узбекистаном. США, Канада и Великобритания направляют в Кабул подразделения спецназа для охраны и дальнейшей эвакуации своих посольств. Тысячи жителей покидают дома, опасаясь прихода боевиков. Ежедневно растёт количество беженцев, направляющихся в соседний Пакистан.

В российском МИД сегодня заявили: об эвакуации нашей дипмиссии речи пока не идёт. Тем не менее, Москва считает, что Кабул должен начать содержательные переговоры с талибами, а не тянуть время.

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