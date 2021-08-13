Разворотнева призвала усилить жилищное просвещение в Москве

По ее мнению, о многих возможностях жители просто не знают

Стратегию развития системы столичного ЖКХ сегодня обсудили в Москве. Круглый стол с участием экспертов прошёл в штабе общественной поддержки "Единой России". Участники встречи рассмотрели предложения, которые помогут собственникам жилья отстаивать свои права.

Одной из главных тем стал капитальный ремонт домов. Эксперты предложили решать проблемные вопросы на общих собраниях с участием жильцов. Проводить встречи можно онлайн. Для этого в столице созданы все необходимые возможности.

"В Москве работает программа "Электронный дом", через которую можно проводить собрания, опросы, находясь в любой точке мира. Про это мало кто знает. Поэтому я считаю, что информирование граждан, жилищное просвещение в Москве должно стать государственной стратегией, работа с гражданами должна проводиться более активно и интенсивно", - сказала советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

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