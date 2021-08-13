Рисунок победителя конкурса "Семья+школа" напечатают на открытках

Возраст участников - от 6 до 16 лет

Конкурс рисунка "Семья+школа" объединил детей и подростков по всей стране. Его проводит Фонд апостола Андрея Первозванного в преддверии Дня знаний и Дня учителя.

Возраст участников - от 6 до 16 лет. Каждый получит именной сертификат. А лауреатам вручат подарки - наборы для творчества. Лучшую работу напечатают на почтовых открытках тиражом в несколько тысяч экземпляров. Автора пригласят в эфир одной из радиостанций.

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