На Урале подросток спас 7 детей из горящего дома

В МЧС рассматривают вопрос о представлении Сергея к награде

В селе Чатлык Свердловской области 16-летний Сергей Тетеревков во время пожара спас семерых детей. Огонь он заметил, проходя мимо одного из домов. В горящую комнату подросток забрался через окно и по одному вынес трёх ребят. А потом из соседнего дома, который к тому времени тоже был объят пламенем, вывел ещё четверых.

Пожар случился ранним утром. И сейчас в селе Чатлык считают чудом, что один из соседей – 16-летний Сергей Тетеревков - заметил его. Не раздумывая ни секунды, он бросился спасать детей. Когда подбежал к дому, крыша, веранда и входная дверь уже пылали. Пришлось разбивать булыжником окно. Счёт шёл на секунды, внутри всё было уже в дыму. Взрослых в доме не оказалось, но Сергей справился сам.

"Я побежал в ту комнату, там Соня спала, тут даже гипсокартон сломан. Я на него встал, с ней слез, туда её отвел… И я опять залез, двоих вытащил", - рассказывает юный герой.

Когда вывел детей, то увидел, что огонь вот-вот перекинется на следующий дом. Сергей побежал туда. Разбудил соседей. Помог вывести на улицу еще четырех детей.

"Он герой, да. Все дети, я и мама спали, потом Сережка заходит, он разбудил маму, потом меня, я взял детей и пошел к соседке, мама побежала опять сюда, чтоб документы собрать", - сказал житель села Чатлык Дмитрий Хлебников.

Сергей ещё и успокаивал всех, пока не приехали пожарные. Мама спасённых детей теперь не устает благодарить его.

"Мне позвонил Сергей и сказал, что у меня горит дом, я в это время была в городе, отлучалась из дома. Я даже не помню, что я почувствовала, просто у меня все отказало, я уже не понимала, что чувствовала, просто представляла - что если бы он не успел, чтобы было, чтобы произошло", - говорит жительница села Чатлык Елизавета Лаишевцева.

По словам пожарных, причина возгорания — короткое замыкание. Прокуратура сейчас расследует все обстоятельства происшествия. И взрослым, оставившим детей одних в доме, придётся дать объяснения, а возможно и понести ответственность.

"Красноуфимской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту нахождения несовершеннолетних детей дома одних в ночное время. В данном случае возраст детей - два, четыре и шесть лет - они не могли ни в коем случае оставаться дома одни в ночное время. Поэтому их родители могут быть привлечены к ответственности", - заявила Елена Турышева, старший помощник Красноуфимского межрайонного прокурора.

А мама героя Сергея Тетеревкова рассказала - сын ведь и собственную семью пять лет назад тоже спас от пожара. "Будит меня в два часа ночи, мама, там у нас потолок горит", - вспоминает Лариса.

Сергей считает: главное, что помогло ему чётко действовать в этот раз - отсутствие паники.

- А за себя ты не боялся? - Так нет, больше за них боялся...

И подвигом свой поступок подросток не считает. В МЧС сейчас рассматривают вопрос о представлении Сергея к награде.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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