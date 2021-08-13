Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Заболели больше 22 тысяч человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 22277 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 815 человек. Это максимум с начала пандемии. Выздоровели 19368 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2529. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1810 человек, в Подмосковье - 1223.

За весь период пандемии в стране выявлен 6557068 случаев инфекции. Умерло 168864 пациента. Выздоровели 5848340 человек.

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