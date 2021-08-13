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Следователи подарили подарки мальчику, которого отец выбросил с балкона

10:52
  • пятница
  • 13 августа 2021

Здоровье ребенка вне опасности

Московские следователи навести двухлетнего мальчика, которого отец в порыве гнева выбросил с балкона пятого этажа.
Появилось видео допроса мужчины, выбросившего ребенка из окна

Офицеры следственного подразделения передали ребенку подарки, которым мальчик очень обрадовался. Кроме того, они пообщались с врачами, которые рассказали всю необходимую информацию по здоровью малыша. В настоящий момент его состояние не вызывает опасений.

По предварительной информации, 24-летний Леонид Кудрявцев поссорился со своей тещей, схватил своего 2-летнего сына и выкинул его с балкона пятого. Мальчик получил серьезные травмы, но выжил.

Отец мальчика сбежал с места преступления, но вскоре был задержан. СКР возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Его арестовали на два месяца.

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