Следователи подарили подарки мальчику, которого отец выбросил с балкона

Здоровье ребенка вне опасности

Московские следователи навести двухлетнего мальчика, которого отец в порыве гнева выбросил с балкона пятого этажа.

Офицеры следственного подразделения передали ребенку подарки, которым мальчик очень обрадовался. Кроме того, они пообщались с врачами, которые рассказали всю необходимую информацию по здоровью малыша. В настоящий момент его состояние не вызывает опасений.

По предварительной информации, 24-летний Леонид Кудрявцев поссорился со своей тещей, схватил своего 2-летнего сына и выкинул его с балкона пятого. Мальчик получил серьезные травмы, но выжил.

Отец мальчика сбежал с места преступления, но вскоре был задержан. СКР возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Его арестовали на два месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram