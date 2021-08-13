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Опрос показал, как россияне оценивают итоги Олимпиады

11:03
  • пятница
  • 13 августа 2021

Регулярно смотрел трансляции каждый десятый респондент

Большинство россиян назвали успешным выступление соотечественников на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказали 63% участников опроса ВЦИОМ. 30% оценили итоги ОИ как "отличные".
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"Отрицательно оценили выступление сборной 5% опрошенных россиян. Половина тех, кто следил за Олимпиадой (51%), ответили, что выступление российской сборной соответствовало их ожиданиям", - сказано в сообщении на сайте центра.

Следили за ходом соревнований 47% опрошенных. Регулярно смотрел трансляции по всем видам спорта каждый десятый.

Вместе с тем 26% респондентов убеждены в том, что спортсмены должны больше и лучше тренироваться. 12% высказались о необходимости еще активнее развивать спорт в стране.

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