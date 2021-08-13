Олимпиада-2036 может пройти в Казани или Санкт-Петербурге

Заявка в стадии подготовки

Россия начала готовить заявки на проведение летней Олимпиады в 2036 году.

Среди возможных городов Казань и Санкт-Петербург, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр. Заявку нужно подать в 2028 году.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что 2024 и 2028 годы уже заняты - соревнования пройдут в Европе и Америке. В 2032 году Олимпиада должна пройти не на Европейском континенте.

"Это, конечно, длительная перспектива, многое может произойти, но уже сегодня мы можем рассматривать возможность проведения крупнейших спортивных мероприятий", - пояснил Поздняков газете "Известия".

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