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В Британии опасаются возвращения "Аль-Каиды"

11:32
  • пятница
  • 13 августа 2021

Группировка может укрепить свои позиции в Афганистане

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в эфире телеканала Sky News об угрозе возрождения запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида".
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"Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", - отметил глава военного ведомства.

Он также предположил, что в настоящее время Афганистан скатывается к гражданской войне.

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники в Минобороны США, что восстановления в Афганистане позиций "Аль-Каиды" опасаются и американские военные.

Вместе с тем, согласно данным Вашингтона, в настоящее время численность боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане не превышает 200-300 человек.

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