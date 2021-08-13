Совет Матерей" готовит для детей Донбасса гуманитарную помощь

Им не выплатят "путинские" 10 тысяч

Общероссийская общественная организация "Совет Матерей" начала сбор гумпомощи семьям Донбасса перед началом нового учебного года

Отправка груза запланирована на середину августа, чтобы к 1 сентября успеть раздать помощь, заявила лидер организации Татьяна Буцкая. Она объяснила, что жители Донбасса с российскими паспортами получают все российские льготы и выплаты. Но кроме "путинских" 10 тысяч рублей для подготовки к школе, так как они выплачиваются только проживающим на территории России.

Поэтому "Совет матерей" решил оказать посильную помощь. Принять участие в акции может любой желающий. Москвичи могут внести свой вклад в помощь школьникам Донбасса, обратившись в приемную "Совета Матерей" по адресу 11-я улица Текстильщиков, дом 1.

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