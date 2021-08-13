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Совет Матерей" готовит для детей Донбасса гуманитарную помощь

11:33
  • пятница
  • 13 августа 2021

Им не выплатят "путинские" 10 тысяч

Общероссийская общественная организация "Совет Матерей" начала сбор гумпомощи семьям Донбасса перед началом нового учебного года

Отправка груза запланирована на середину августа, чтобы к 1 сентября успеть раздать помощь, заявила лидер организации Татьяна Буцкая. Она объяснила, что жители Донбасса с российскими паспортами получают все российские льготы и выплаты. Но кроме "путинских" 10 тысяч рублей для подготовки к школе, так как они выплачиваются только проживающим на территории России.

Поэтому "Совет матерей" решил оказать посильную помощь. Принять участие в акции может любой желающий. Москвичи могут внести свой вклад в помощь школьникам Донбасса, обратившись в приемную "Совета Матерей" по адресу 11-я улица Текстильщиков, дом 1.

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