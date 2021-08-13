В Москве от коронавируса вылечились еще 3043 человека

Всего поправились уже 1404879 горожан
Как сообщили в пятницу в оперштабе по контролю за распространением коронавируса, за сутки от COVID-19 в Москве выздоровели 3043 пациента.
Всего поправились 1404879 горожан.
"Выявлено 2529 новых случаев заражения. За сутки госпитализирован 691 человек, скончались 59 пациентов. На ИВЛ находятся 365 человек", - уточнили в оперштабе.
Там также напомнили о необходимости сделать прививку. Доступна процедура в центрах на базе поликлиник и точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.
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