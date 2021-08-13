В Москве от коронавируса вылечились еще 3043 человека

Всего поправились уже 1404879 горожан

Как сообщили в пятницу в оперштабе по контролю за распространением коронавируса, за сутки от COVID-19 в Москве выздоровели 3043 пациента.

Всего поправились 1404879 горожан.

"Выявлено 2529 новых случаев заражения. За сутки госпитализирован 691 человек, скончались 59 пациентов. На ИВЛ находятся 365 человек", - уточнили в оперштабе.

Там также напомнили о необходимости сделать прививку. Доступна процедура в центрах на базе поликлиник и точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о вакцинации - здесь.

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