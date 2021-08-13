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Задержаны двое пособников сбежавших из ИВС заключенных

12:07
  • пятница
  • 13 августа 2021

Они укрыли беглецов в своих домах

В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре заключенных.
В СК рассказали, как сотрудники ИВС в Истре помогли сбежать заключенным

Уголовное дело возбуждено в отношении местных жителей. По данным следствия, один из них прикрыл беглецов, спрятав их в своем доме, передал им деньги и мобильный телефон. Затем заключенные обратились к другому знакомому, который спрятал их в своей квартире в Подольске.

11 августа поймали двух заключенных из пяти - 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. 12 августа третий беглец сдался полиции. Розыск остальных беглецов продолжается.

Инцидент произошел в ночь на 6 августа. Из ИВС сбежали пять заключенных - в том числе обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди. СМИ писали, что организовать побег помогли сообщники на свободе.

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