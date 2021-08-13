ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо число пострадавших от подтоплений в Крыму

12:05
  • пятница
  • 13 августа 2021

Данные озвучил глава региона

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате подтоплений в регионе пострадали 4082 человека. Двое погибли, местоположение одного не установлено.

"Еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести. На момент чрезвычайной ситуации в 9 пунктах размещения находились 251 человек, включая 35 детей", - написал Аксенов в Facebook.

Во второй половине июня и начале июля в Крыму прошли сильные дожди. Ряд районов полуострова были затоплены. Больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Наводнение в Крыму
Наводнение в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.