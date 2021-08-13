Названо число пострадавших от подтоплений в Крыму

Данные озвучил глава региона

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате подтоплений в регионе пострадали 4082 человека. Двое погибли, местоположение одного не установлено.

"Еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести. На момент чрезвычайной ситуации в 9 пунктах размещения находились 251 человек, включая 35 детей", - написал Аксенов в Facebook.

Во второй половине июня и начале июля в Крыму прошли сильные дожди. Ряд районов полуострова были затоплены. Больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

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