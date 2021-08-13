В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса

Сработала сигнализация

Торговый центр Воронежа "Галерея Чижова", который расположен недалеко от места взрыва автобуса, эвакуировали из-за пожарной тревоги.

Прозвучало объявление о чрезвычайной ситуации, всех посетителей и персонал попросили покинуть помещение. Как сообщили РИА Новости, сигнализация сработала из-за сварки.

Инцидент занял 10 минут. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

Инцидент со взрывом автобуса произошел вечером в четверг. В автобусе в момент ЧП находились 35 человек. Два человека скончались, 17 пострадали. В качестве предварительной версии ЧП в полиции рассматривают неполадки газового оборудования.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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