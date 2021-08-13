ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров заявил о желании Запада забыть подвиги героев войны

12:22
  • пятница
  • 13 августа 2021

Россия не намерена этого допустить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
Лавров: индейцы США живут хуже российских медведей

Как отметил глава МИД, комплекс несет большой воспитательный заряд - важно, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах отцов, дедов и прадедов.

"Тем более, что сейчас многие на Западе очень бы хотели, чтобы это забвение наступило. Мы этого не должны допустить", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Ростовская область сегодня остается одним из лидеров в стране по международным контактам и инвестиционной работе с зарубежными партнерами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Великая Отечественная война
Великая Отечественная война
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.