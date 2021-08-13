Лавров заявил о желании Запада забыть подвиги героев войны

Россия не намерена этого допустить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Как отметил глава МИД, комплекс несет большой воспитательный заряд - важно, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах отцов, дедов и прадедов.

"Тем более, что сейчас многие на Западе очень бы хотели, чтобы это забвение наступило. Мы этого не должны допустить", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Ростовская область сегодня остается одним из лидеров в стране по международным контактам и инвестиционной работе с зарубежными партнерами.

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