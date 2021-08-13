Камера засняла, как мать бросила младенца на скамейке в Москве

Малыш родился 2-3 дня назад

В Москве на скамейке неравнодушные прохожие обнаружили брошенного новорожденного малыша.

Инцидент произошел во дворе дома на Ярославском шоссе и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина некоторое время сидит на лавке, а затем встает и уходит, оставив младенца.

Обнаружившие грудничка горожане незамедлительно обратились в полицию. Малыша доставили в больницу. Врачи установили, что ребенок полностью доношенный без видимых патологий и повреждений. Родился 2-3 дня назад.

Прокуратура начала проверку, передает РИА Новости. Родители ребенка разыскиваются.

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