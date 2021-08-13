ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Камера засняла, как мать бросила младенца на скамейке в Москве

12:52
  • пятница
  • 13 августа 2021

Малыш родился 2-3 дня назад

В Москве на скамейке неравнодушные прохожие обнаружили брошенного новорожденного малыша.

Инцидент произошел во дворе дома на Ярославском шоссе и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина некоторое время сидит на лавке, а затем встает и уходит, оставив младенца.

Обнаружившие грудничка горожане незамедлительно обратились в полицию. Малыша доставили в больницу. Врачи установили, что ребенок полностью доношенный без видимых патологий и повреждений. Родился 2-3 дня назад. 

Прокуратура начала проверку, передает РИА Новости. Родители ребенка разыскиваются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники прокуратуры России
Сотрудники прокуратуры России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.