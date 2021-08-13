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На Украине назвали визит Зеленского в США "историей успеха"

12:43
  • пятница
  • 13 августа 2021

Поездка запланирована на конец августа

Будущий визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон станет "историей успеха", считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Названы темы предстоящих переговоров Зеленского и Байдена

"Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон - это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита", - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе брифинга (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что рассчитывать на успешную поездку президента позволяет двухпартийная поддержка Киева в США.

Зеленский отправится в Штаты в конце августа. Он намерен обсудить с Джо Байденом политические и экономические вопросы, а также тему безопасности.

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