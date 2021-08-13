ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель посетит Москву в августе

13:00
  • пятница
  • 13 августа 2021

Канцлер ФРГ планирует встретиться с президентом России

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что немецкий канцлер Ангела Меркель 20 августа посетит Москву.
Кремль поделился деталями разговора Путина с Меркель

Детальное содержание программы визита будет раскрыто позднее.

"Вполне очевидно, что она встретится с президентом [России Владимиром Путиным]", - цитирует Зайберта ТАСС.

В Кремле сообщили, что на повестке дня - ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Кроме того, известно, что на 22 августа у Меркель запланирована поездка в Киев.

В июле Путин и Меркель провели телефонный разговор. Лидеры выразили удовлетворенность приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток - 2". Также обсуждалась возможность продления после 2024 года соглашения о транспортировке газа через украинскую территорию между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.