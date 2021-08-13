Меркель посетит Москву в августе

Канцлер ФРГ планирует встретиться с президентом России

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что немецкий канцлер Ангела Меркель 20 августа посетит Москву.

Детальное содержание программы визита будет раскрыто позднее.

"Вполне очевидно, что она встретится с президентом [России Владимиром Путиным]", - цитирует Зайберта ТАСС.

В Кремле сообщили, что на повестке дня - ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Кроме того, известно, что на 22 августа у Меркель запланирована поездка в Киев.

В июле Путин и Меркель провели телефонный разговор. Лидеры выразили удовлетворенность приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток - 2". Также обсуждалась возможность продления после 2024 года соглашения о транспортировке газа через украинскую территорию между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

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