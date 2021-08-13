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"Спутник Лайт" оказался самой дешевой российской вакциной от ковида

13:21
  • пятница
  • 13 августа 2021

Стоимость 10 ампул составляет 3423,60 рубля, этого хватит для вакцинации 10 человек

Вакцинация "Спутником Лайт" для одного человека обходится в 342 рубля – это самый дешевый препарат для профилактики ковида в России.

Комплекты вакцин "Спутника V" и "КовиВака", каждый из которых состоит из двух доз, стоят примерно 866 рублей, комплект "ЭпиВакКороны" - 842 рубля.

Для сравнения:

  • десять ампул по 0,5 миллилитра вакцины "ЭпиВакКорона", которых хватит для вакцинации 5 человек, стоят 4210,10 рубля;
  • стоимость "Спутника Лайт" за 10 ампул по 0,5 миллилитра составляет 3423,60 рубля, этого хватит для вакцинации 10 человек (данные с сайта Минздрава, госреестр предельных отпускных цен).

Для россиян вакцинация от ковида является бесплатной. На выбор есть сразу несколько препаратов, в том числе двукомпонентный "Спутник V" (или однокомпонентный "Спутник Лайт"), вакцины "Эпиваккорона" и "Ковивак". Скоро в России зарегистрируют еще несколько вакцин – препарат от ФМБА и назальную вакцину от центра Гамалеи. В сентябре ожидается регистрация вакцины для подростков.

 
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