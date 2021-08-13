Черное море очистилось от нефти

ВПУ ремонту не подлежит, только замене.

Ликвидация последствий разлива нефти в Черном море закончена.

Акватория и береговая линия чистые, загрязнений больше нет, сообщили РИА Новости в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

ЧП произошло 7 августа. В Черном море под Новороссийском произошла утечка сырой нефти при погрузке через выносной терминал в греческое судно Minerva Symphony.

Представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заявили, что в воду попало около 12 кубометров нефти, которые образовали пятно площадью 200 квадратных метров. В свою очередь в РАН заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в 400 тысяч раз больше – пятно вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

Прокуратура начала проверку. По предварительным данным, утечка произошла из-за разрушенного гидрокомпесатора на выносном причальном устройстве. ВПУ ремонту не подлежит, только замене.

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