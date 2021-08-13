В Молдавии хотят решить три вопроса в отношениях с Россией

Один из них касается контракта на поставки газа

Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в пятницу, что Россия - стратегический партнер его страны, но в отношениях с ней необходимо решить три вопроса.

Первый вопрос касается соглашения о социальных гарантиях для работающих в России молдавских граждан. Второй вопрос - продление льготного режима экспорта молдавской продукции на российский рынок. Третий вопрос касается нового контракта о поставке газа.

"Мы продолжим диалог с Россией, и я готов оказать помощь правительству во всем, что касается молдавско-русских отношений", - добавил Додон (цитата по ТАСС).

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после досрочных парламентских выборов внешняя политика Молдавии может носить прозападный характер. Общество в стране, по словам Косачева, расколото.

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