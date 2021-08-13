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Проблему жителей дома в Северном Бутове решили благодаря Роману Романенко

14:48
  • пятница
  • 13 августа 2021

Снести мешавшее людям ограждение обещают в течение недели

Сегодня в столичном районе Северное Бутово начали снос бетонного ограждения на территории жилого комплекса "Гринада".

Работы по демонтажу взял под личный контроль депутат Госдумы, герой России Роман Романенко. Снести аварийное ограждение должны в течение недели. После этого территорию благоустроят. Кроме того, запланировано строительство дополнительных подъездных дорог к жилому комплексу.

"Давным-давно здесь был Институт пчеловодства, после этого - Московский научный институт радиосвязи. Как вы видите, института нет, но ограждение осталось. На прошлой встрече с жителями они ко мне обратились с предложением ликвидировать, снести это ограждение, этот глухой забор, что мы сегодня и сделаем", - сказал Роман Романенко.

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Роман Романенко
Роман Романенко
Снос забора
Снос забора
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