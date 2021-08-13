Сангаджи Тарбаев выступил против цензуры для блогеров

Создатели контента должны сами следить за чистотой интернет-среды, уверен кандидат от партии "Новые люди"

Сейчас идет дискуссия о том, кто популярнее: видеоблогеры или телевизионщики, которые выкладывают свои материалы во всемирную паутину. Вопрос сложный. Создатели контента несут ответственность за свое творчество и должны сами следить за чистотой интернет-среды. Так считает лидер московского списка партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев.

Блогер сегодня - не просто человек с камерой, который рассказывает о своей жизни в интернете. Теперь он и журналист, и эксперт, и предприниматель в одном лице. Блогинг включен в список профессий будущего. Хотя уже сейчас многие добились в ней успеха.

"На сегодняшний день блогеры - это такой зарождающийся средний класс, уверенный, вокруг которого появляется очень много возможностей. В том числе заработать деньги, в том числе прославиться, в том числе получить какое-то важное знание", - сказал телепродюсер, кандидат в депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев.

Чем больше аудитория, тем больше ответственность, считает лидер московского регионального списка партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев. Нужно выработать четкие правила игры, не скатываясь при этом в цензуру. Интернет должен остаться территорией свободы слова.

"Безусловно, здесь нужно выработать некие правила, этический кодекс, который позволял бы, наверно, не государству регулировать блогосферу, а именно самой блогосфере выступать этим регулятором. Блогосфера уже выросла из состояния зачаточного ребенка, в отношении которого нужно выключать штекер из розетки, выключать телевизор с пульта управления. На сегодня блогинг – это индустрия", - отметил Тарбаев.

И она способна создавать рабочие места, оживлять экономику, подстегивать развитие информационных технологий. Но все это будет возможно, если удастся наладить сотрудничество занятых в этой сфере людей с государством. Этим собирается заниматься партия "Новые люди" в Госдуме.

Виктор Прокушев, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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