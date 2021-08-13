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"Гуманитарная катастрофа": ООН - о ситуации в Афганистане

13:57
  • пятница
  • 13 августа 2021

Каждому третьему жителю страны нечего есть

Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация в Афганистане с каждым днем становится все более непредсказуемой.
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"Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали. Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы", - отметил Пири (цитата по РИА "Новости").

Он уточнил, что проблемы с продовольствием есть у каждого третьего жителя Афганистана, двум миллионам детей необходимо дополнительное питание. Урожай в стране при этом прогнозируется меньше обычного.

ВПП рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 миллионам человек. ООН призывает доноров выделить дополнительно 200 миллионов долларов.

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