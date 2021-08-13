Куда пойти и что посмотреть на выходных в Москве

Сила наивного искусства - в музее, эксперименты - в кино и мороженое из орхидеи - прямо на улице. Что ещё нельзя пропустить 14 и 15 августа в столице?

Афиша на выходные:

Всероссийский музей декоративного искусства, 14 июля – 31 октября, выставка "Шедевры наивного искусства России";

Музей Москвы, 10 августа – 24 октября, "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО";

Кинотеатр Garage Screen, 11 – 17 августа, фестиваль экспериментального кино MIEFF;

Фестиваль "Лето в городе", 29 июля – 29 августа;

Московский зоопарк.

Чистые, добрые, искренние. Авторы этих работ не умеют лгать, никогда не мечтали о наградах и званиях. Вот уж действительно наивные художники. Бабуси и дедуси – не преувеличение. Они начинали писать кто в 60, кто в 80. Источник вдохновения - найденная коряга в лесу или снимок в журнале "Крестьянка". Это потом их работы уходили с молотка за кругленькие суммы, авторы об этом не знали. Писали порой на клеёнках. О мастерских и не мечтали.

"Это всё делалось дома или в сараях. Зачастую очень не одобрялось домашними", – рассказала куратор выставки "Шедевры наивного искусства России" Татьяна Синельникова.

Эта духоподъёмная выставка состоялась благодаря передаче в собрание Музея декоративного искусства коллекции Дома народного творчества имени Поленова. У неё есть очень сильный терапевтический эффект. Слушаешь куратора, смотришь и убеждаешься, что творить никогда не поздно.

О том, как сильно может повлиять на развитие культуры даже одна – электрическая лампочка – расскажут в Музее Москвы. Столетие ГОЭЛРО – плана электрификации страны – кураторы решили отметить уникальным проектом. С одной стороны, свет, ток, линии электропередач. А с другой – литература и живопись, архитектура и кинематограф. Оказывается, всё это неразделимо.

"Это был тот источник вдохновения, который позволял придумывать совершенно новые типы промышленных зданий и, собственно, изобретать новый художественный язык", - сказала Анна Трапкова, генеральный директор музейного объединения "Музей Москвы".

Авангард дня сегодняшнего можно увидеть на большом экране. В Москве стартовал международный фестиваль экспериментального кино MIEFF, показы которого в том числе пройдут на площадке Garage Screen. Главная тема, объединяющая работы мэтров и дебютантов, - тревожная: "1000 и один способ обрести дом". Кто реальный хозяин на планете? Наше тело – по-прежнему наш дом? И как сохранить самообладание в условиях пандемии и глобальных катастроф? Один из способов – расслабиться и почувствовать лето в городе.

Отправиться в гастрономические путешествие по кухням мира – предлагает фестиваль "Лето в городе". На многочисленных площадках соревнуются лучшие рестораторы столицы. Рецепты смелые: от томлёного на огне ананаса до мороженого из орхидеи. Зато сколько восторга. Жаль, в проекте не участвуют сотрудники Московского зоопарка. Они способны удивить самых капризных гурманов.

Кадры празднования дня рождения ДинДин и Жуи можно смотреть бесконечно. Гигантский коктейль, ванна с фруктами. Киперы готовы ради любимых панд на всё. Надеясь, что вместе с таким аппетитом к бамбуковым мишкам придет и большое светлое чувство. Пока же все радуются пополнению в семье редчайших щетинохвостых кенгуру. Родители кенгурёнка - Фенечка и Батон - сыном довольны. Во всяком случае, хвост точно папин.

Ольга Стрельцова, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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