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Стало известно о состоянии найденного на скамейке в Москве младенца

15:10
  • пятница
  • 13 августа 2021

Новорожденный мальчик находится под наблюдением врачей

В столичном Следственном комитете начали проверку по факту обнаружения новорождённого на скамейке на северо-востоке Москвы. Мальчика, который родился не больше трёх дней назад, завернутого в пакет, заметили утром местные жители. Они сразу вызвали полицию. Сейчас следователи пытаются установить личности родителей.

Последние минуты вместе. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как на детской площадке женщина какое-то время раскачивается на качелях, а потом, постоянно останавливаясь и оглядываясь, уходит. И практически сразу жильцы этого дома на Ярославском шоссе услышали детский плач. Они нашли на скамейке пакет с младенцем.

"Утром, где-то примерно в 10:40 мы должны были ехать с мамой в больницу, вышли, уже сели в машину, уже стартанули, отъехали пару метров, услышали крик, я сказала маме остановить авто, мы вышли из машины, я пошла на крик на площадку и увидела - вот здесь вот лежал ребенок в пеленке и в пакете. Мы его достали, спустились соседи, обернули его в какие-то одеяла и полотенца", - сказала местная жительница Мария Манакова.

Вызвали полицию и скорую помощь. Новорожденного - а это мальчик - доставили в одну из московских клиник, его уже осмотрели врачи.

"Мальчик полностью доношенный. Без видимых патологий и повреждений, родился, по предварительной информации, два дня назад, его здоровью ничто не угрожает", - сообщила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Ребёнок сейчас находится под наблюдением врачей. Его родителей разыскивают. К расследованию подключились и столичная прокуратура, и Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И вот еще одно видео, на котором, возможно, та самая женщина, оставившая младенца. В этот момент не исключено - ребенок находится у неё в пакете. По предварительной версии, судя по внешности мальчика - его родителями могут быть приезжие из стран Средней Азии.  А вот что стало причиной, заставившей их так жестоко избавиться от новорождённого, и все обстоятельства этого дела, правоохранительным органам еще предстоит выяснить.

Юлия Богоманшина, Андрей Булычев, Антон Дубнов, "ТВ Центр".

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