У протаранившего остановку в Москве водителя нашли наркотики

Виновник ДТП был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения

Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП на улице Миклухо-Маклая. Накануне иномарка влетела в остановку общественного транспорта. В результате в больнице оказались 61-летняя женщина и её 16-летняя внучка. Водитель был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, а в салоне машины, по некоторым данным, нашли наркотики.

Перелетев с середины проезжей части на тротуар, черный автомобиль на скорости врезается в остановку общественного транспорта. В тот момент там находились двое: пожилая женщина и ее несовершеннолетняя внучка.

Столкновение иномарки с автобусной остановкой было такой силы, что автомобиль теперь даже не подлежит восстановлению. От скамейки, на которой сидели люди, остались буквально щепки.

Пожилую женщину зажало между автомобилем и остановкой. Прохожие, которые оказались рядом с местом ДТП, долго не могли отойти от шока.

"Когда посмотрела, из-под машины вылезала девочка. Мы подбежали, начали вызывать скорую помощь. И там бабушка висела. Буквально на лавке. У неё ноги в мясо буквально… Это ужас был. Она была в сознании все это время. Приехала скорая, через 10 минут вертолет прилетел", - рассказала очевидец Влада Михальченко.

Когда пострадавшую удалось высвободить, её вертолетом доставили сразу в реанимацию. В результате аварии она лишилась правой голени, получила перелом левой ноги и другие тяжелые травмы. За жизнь женщины врачи борются до сих пор. У девочки переломы пальцев стопы и ушибы. Наехавший на них водитель в ДТП не пострадал. Им оказался 33-летний Илья Корнеев из Подмосковья. Выйдя из машины, по словам прохожих, виновник аварии вел себя странно и улыбался. По данным медосвидетельствования, в его крови был выявлен алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

"Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения), в отношении 33-летнего мужчины. Он задержан в порядке ст. 91 УПК России", - говорится на сайте московской прокуратуры.

Вместе с тем против виновника аварии могут быть выдвинуты ещё и обвинения в хранении наркотиков. В ходе досмотра его автомобиля служебная собака среагировала на содержимое багажника. Там следователи обнаружили пакетики с кристаллообразным веществом и другие подозрительные свертки. Употреблял ли сам мужчина запрещенные вещества, выясняют эксперты.

Татьяна Сидорова, Дина Самохина, Станислав Козловский, Филипп Швырев. "ТВ Центр".

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