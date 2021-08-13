Лавров призвал возобновить переговорный процесс по Афганистану

Боевики контролируют уже большую часть республики

Москва сожалеет, что запрещенная в России террористическая организация "Талибан" решила урегулировать ситуацию в Афганистане военным путем, заявил глава МИД Сергей Лавров. Боевики захватывают одну провинцию за другой. США, Канада и Великобритания готовятся к эвакуации своих посольств. На экстренное совещание в ближайшее время соберется Совет НАТО. В России считают, что причиной эскалации стал непродуманный, поспешный вывод американских войск.

Эти кадры выложили в сеть представители "Талибана". На них боевики подходят к главной площади Кандагара. Второй по величине город Афганистана захвачен.

Потерю Кандагара подтвердили и в афганском правительстве. Причем боевики захватили город не в результате тяжёлых боев, а после бегства афганской армии, которую готовили американцы. При этом талибы сообщают о новых успехах - пали ещё несколько важных населённых пунктов. Взят город Фирузкух - столица провинции Гор. Потерян контроль над административными центрами провинций Урузган и Забуль. И всё это новости одного дня. США, которые объявили о планах вывода военного контингента, теперь беспокоятся о безопасности своего посольства в Кабуле. Боевики уже в 130 километрах от афганской столицы.

"У США сейчас очень мало уверенности в том, что афганское правительство и силы безопасности действительно могут защитить столицу Афганистана. Поэтому в Государственном департаменте заявили об эвакуации персонала из посольства. Пентагон отправит свои войска для обеспечения безопасности сотрудников", - сказал репортер Associated Press Сагар Мегани.

Эвакуация российского диппредставительства в Кабуле пока не планируется, хотя охрана усилена должным образом. Боевики "Талибана" сейчас в первую очередь угрожают тем афганским специалистам, кто сотрудничал с американской и натовской армией. Поэтому из захваченных городов бегут люди, скрываясь за границей или в палаточных лагерях. Но свободной территории всё меньше - боевики контролируют более 65 процентов Афганистана. Отказываются от переговоров и не соглашаются на формирование переходного правительства. Глава российского МИД заявил, что наша страна сожалеет о решении талибов урегулировать ситуацию военным путем.

"Вот такой обвальный уход американцев из Афганистана тоже сыграл свою роль. Талибы, видя, что ниша освобождается, и что правительство не очень склонно идти на какие-то уступки талибам, начинают применять военную силу. Мы этим совершенно не удовлетворены, мы считаем, что нужно возобновлять переговорный процесс и наша ключевая озабоченность - чтобы происходящее в Афганистане не перелилось в Центральную Азию, на территорию наших союзников по ОДКБ", - заявил Лавров.

В ООН ситуация в Афганистане назвали гуманитарной катастрофой, которая развивается непредсказуемо.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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