МакSим выписывают из больницы

Певица пережила искусственную кому
Пресс-секретарь певицы МакSим Яна Богушевская рассказала о выписке исполнительницы из больницы.
"Выписывают сегодня. Через час должны выписать", - приводит слова представителя артистки ТАСС.
В середине июня стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, вскоре состояние артистки ухудшилось.
В начале августа МакSим стало лучше: певица пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Вскоре она опубликовала первый пост после выхода из комы, в котором сообщила, что пока чувствует слабость.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: