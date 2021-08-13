МакSим выписывают из больницы

Певица пережила искусственную кому

Пресс-секретарь певицы МакSим Яна Богушевская рассказала о выписке исполнительницы из больницы.

"Выписывают сегодня. Через час должны выписать", - приводит слова представителя артистки ТАСС.

В середине июня стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, вскоре состояние артистки ухудшилось.

В начале августа МакSим стало лучше: певица пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Вскоре она опубликовала первый пост после выхода из комы, в котором сообщила, что пока чувствует слабость.

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