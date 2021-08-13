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Фельдъегерь рассказал о своем решении участвовать в выборах посредством онлайн-голосования

14:50
  • пятница
  • 13 августа 2021

Во время голосования он будет находиться в рейсе

Фельдъегерь Спецсвязи Сергей Данилов будет голосовать на сентябрьских выборах удаленно с помощью системы дистанционного электронного голосования.

"Сейчас почти все происходит удаленно: от замены паспорта до оплаты коммунальных услуг. Поэтому электронное голосование не должно отличаться. Считаю это достойной альтернативой, так как людям, которые находятся вне дома, это удобно. Тем более спецсвязь доставляет секретную корреспонденцию, опасные грузы, в том числе и материалы для очного голосования в ЦИК, и постоянно находятся на маршруте", - сказал Данилов.

Он уточнил, что зарегистрировался для участия в электронном голосовании легко и быстро.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.

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