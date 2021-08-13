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Дмитрий Певцов призвал изменить финансирование массового спорта в России

14:41
  • пятница
  • 13 августа 2021

На любительский спорт остается лишь 5% государственных затрат

Народный артист России Дмитрий Певцов считает необходимым увеличить расходы бюджета страны на организацию детских спортивных секций и уделять больше внимания развитию массового спорта. По его словам, в Москве и по России в целом недостаточно детских спортивных секций, а бесплатных почти нет.

"Наша олимпийская "пирамида", на вершине которой чемпионы-олимпийцы, не сможет долго продержаться без мощного основания — разветвленной системы детского и юношеского спорта на бесплатной основе. Так было в СССР, и это прекрасно видно по результатам наших советских олимпийцев. Результаты же российской сборной стабильно ухудшаются, причем количество золотых медалей — катастрофически", - сказал Песков.

Он полагает, что дело не в спортивных чиновниках, а в том, что систему подготовки олимпийского резерва так и не удалось выстроить.

Сейчас на спорт высоких достижений уходит 95% государственных затрат. Лишь 5% остается на массовый спорт.

 

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Дмитрий Певцов
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