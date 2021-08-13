Голикова рассказала о проблемах молодых россиян с трудоустройстом

Молодежь пока экономически неактивна

В ходе заседания "Единой России" по обсуждению программ капремонта школ вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что страна достигнет допандемических показателей безработицы к осени 2021 года.

При этом заместитель председателя правительства отметила, что в группе до 24 лет по итогам 2020 года уровень безработицы составил 17%. Для сравнения - в странах еврозоны он чуть более 20%, в США почти 15%.

"По уровню вовлечения молодежи в экономику мы пока отстаем. Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей", - добавила Голикова (цитата по ТАСС).

В конце июля стало известно, что уровень безработицы в России составил 4,8% - это на 0,1% меньше, чем в мае. Численность безработных в стране за 2020 год составила более 4,3 миллиона человек.

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