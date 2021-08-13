ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Кубани готовятся к эвакуации населения из-за паводка

15:17
  • пятница
  • 13 августа 2021

Жителям не рекомендуют покидать дома без крайней необходимости

Пункты временного размещения и запасы питания решили подготовить власти Кубани. В регион пришел мощный циклон, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев созвал внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Крым и Кубань затопило после мощных ливней

"Исходя из ситуации поручил организовать постоянное дежурство и следить за изменением уровня воды на реках. Мы не должны пропустить ситуацию с разливом рек, чтобы вовремя эвакуировать жителей", - заявил Кондратьев.

Губернатор напомнил участникам совещания о важности своевременного оповещения жителей края. Особенно важно предупредить отдыхающих на природе - в кемпингах, с палатками, отметил Кондратьев. Глава региона призвал жителей и отдыхающих к осторожности и напомнил, что экстренные службы не рекомендуют выходить на улицу и пользоваться личным транспортом, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Наводнение
Наводнение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.