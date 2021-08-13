Власти Кубани готовятся к эвакуации населения из-за паводка

Жителям не рекомендуют покидать дома без крайней необходимости

Пункты временного размещения и запасы питания решили подготовить власти Кубани. В регион пришел мощный циклон, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев созвал внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Исходя из ситуации поручил организовать постоянное дежурство и следить за изменением уровня воды на реках. Мы не должны пропустить ситуацию с разливом рек, чтобы вовремя эвакуировать жителей", - заявил Кондратьев.

Губернатор напомнил участникам совещания о важности своевременного оповещения жителей края. Особенно важно предупредить отдыхающих на природе - в кемпингах, с палатками, отметил Кондратьев. Глава региона призвал жителей и отдыхающих к осторожности и напомнил, что экстренные службы не рекомендуют выходить на улицу и пользоваться личным транспортом, передает РИА Новости.

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