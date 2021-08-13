Заплаканный платок Месси продают за миллион долларов

В составе "Барселоны" Месси провел 778 матчей
За миллион долларов продают бумажный платок, которым футболист Лионель Месси вытирал слезы на пресс-конференции по случаю ухода из "Барселоны". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные ресурсы.
Ранее было объявлено, что Месси покинул "Барселону". В клубе сообщили, что обе стороны были готовы подписать новый контракт, но это оказалось невозможно из-за правил чемпионата Испании. Чтобы уложиться в финансовые нормативы, "Барса" должна была снизить игроку зарплату более, чем на 50% - испанское законодательство против этого.
В составе "Барселоны" Месси провел 778 матчей, забив 672 мяча и сделав 305 голевых передач.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram