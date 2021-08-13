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Светлана Разворотнева предлагает развивать социальные программы поддержки семей

15:30
  • пятница
  • 13 августа 2021

Нужно развивать соцпрограммы, которые бы помогли семьям пережить кризисные ситуации

Семейные проблемы, связанные с финансами, насилием в семье и разводами негативно сказываются на жизни и психологическом состоянии детей. Об этом рассказала помощник и член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева.

По ее словам, нужно развивать соцпрограммы, которые бы помогли семьям пережить кризисные ситуации. "Возможность получить комплексную поддержку, урегулировать конфликтные ситуации очень важна, - отметила Светлана Разворотнева.

По ее словам, эта помощь особенно важна для семей, в которых только один родитель. При этом, по словам правозащитницы, помощь не должна ограничиваться поддержкой социального центра и служб.

"Еще одна большая проблема подобных семей – это жилищный вопрос. Люди не могут разъехаться, им попросту некуда идти и в этой ситуации выделение доступного жилья от государства по социальному найму решило бы многие конфликты и даже спасло бы судьбы и жизни людей, - сказала Светлана Разворотнева.

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Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
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