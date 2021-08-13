ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей

В связи с обращениями граждан о росте цен
Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале проверок сетей "Перекресток", "Магнит", "Пятерочка", "Карусель" и "Лента".
"Проверки начаты по обращениями граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров", - сказано в сообщении.
В ФАС уточнили, что проверяются сети на предмет антиконкурентного сговора. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки (более 600 миллиардов рублей).
Ранее Владимир Путин поручил ФАС мониторить формирование цен на реализуемые через торговые сети продукты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram