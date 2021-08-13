ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей

В связи с обращениями граждан о росте цен

Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале проверок сетей "Перекресток", "Магнит", "Пятерочка", "Карусель" и "Лента".

"Проверки начаты по обращениями граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров", - сказано в сообщении.

В ФАС уточнили, что проверяются сети на предмет антиконкурентного сговора. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки (более 600 миллиардов рублей).

Ранее Владимир Путин поручил ФАС мониторить формирование цен на реализуемые через торговые сети продукты.

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