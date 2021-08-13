Медицина достойно справляется с вызовами, которые ставит перед нами коронавирус — академик Румянцев

Однако важно вакцинироваться

Медицина достойно справляется с вызовами, связанными с пандемией, программа лечения пациентов с коронавирусом полностью отработана. Об этом рассказал президент Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

"Разработан механизм двухэтапной диспансеризации и реабилитации людей, перенесших заболевание", - заявил Александр Румянцев.

Вместе с тем академик РАН призвал граждан вакцинироваться. Именно рост коллективного иммунитета позволяет пройти волны заболевания, отметил он.

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